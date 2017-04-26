北韓多兵種聯合打擊軍演 有史以來最大規模

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》26日報導，在人民軍建軍85周年之際，北韓軍隊於25日上午在江原道元山一帶舉行歷來最大規模的「軍種聯合打擊示威」演習。北韓領導人金正恩親自觀摩演習，北韓人民軍總政治局長黃炳誓、人民軍總參謀長李明秀等人陪同金正恩參觀。

據報導，金正恩在檢閱部隊後前往演習陣地，在現場聽取演練計畫後下達開始演習的命令。金正恩表示，北韓軍隊現已發展成具備所有最尖端攻擊手段的強軍，是捍衛祖國的銅牆鐵壁。

報導稱，北韓潛艦迅速潛海並向「敵艦」發動魚雷攻擊，殲擊機、轟炸機在超低空掠海飛行後抵達標的上空並投下炸彈，部署在數公里海岸上的300多門大口徑自行火炮向目標齊開炮。

(旺報)