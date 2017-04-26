看好機捷通車桃猿隊前景 浪花鯛魚燒今開幕加入應猿
看好機場捷運通車有助桃猿隊前景及桃園火車站前商圈，浪花鯛魚燒在統領百貨改裝、整修，決定落腳ATT筷食尚在今(25)日重新開幕，並加入桃猿隊「應猿店」體系。
自創品牌的浪花鯛魚燒已營業3年並在桃園火站前商圈成長，原從路邊遷址統領百貨，但統領改裝、整修而決定落腳統統領旁的ATT筷食尚，也位在桃園市「地王」旁。
桃園市長鄭文燦、桃園市議會議長邱奕勝今天到場致賀並強調，浪花鯛魚燒以在地商店加入桃猿隊 (Lamigo Monkeys)應猿店，以實際行動支持桃園、桃猿。
鄭文燦表示，桃園火車站前商圈近年來發展蓬勃，桃園區至少會出現2家民營、1家公辦民營電影院，包括封館改裝的統領百貨、藝文園區都在申請電影院，桃園市政府也會積極輔導成立。
浪花鯛魚燒老闆顧德川指出，過去到日本自助旅行，看到電車站、路面小舖常常有民眾井然有序的排隊，只為了購買剛出爐、熱騰騰的鯛魚燒，在日本已流行百年，成為日本的國民美食，就想在台灣也賣起最道地、甚至比日本好吃的鯛魚燒，消費者還不必花昂貴的機票錢。
他說，店內的鯛魚燒機也是從日本原裝飄洋抵台，搭配改良日式偏軟的麵糊，烘烤出來的鯛魚燒，口感外酥內軟，除調配8種以上內餡，更與日本同步流行軟Q麻糬白鯛。
(工商)
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