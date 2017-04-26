古坑鄉兩千棵油桐花怒放　社區歡迎民眾帶毛小孩賞花

荷苞山得由桐花怒放，凋謝的花朵被排成心型，好浪漫。（周麗蘭攝）

古坑鄉的油桐樹達兩千多棵，花景美麗保證不失望（周麗蘭攝）

這一兩周已陸續有民眾提早賞花，心情大好。（周麗蘭攝）

古坑鄉一四九甲線荷苞山的兩千多棵油桐樹花朵最近怒放，一年一度桐花祭本周末登場，但僅為期兩天，荷苞山社區發展協會鼓勵民眾帶貓狗一起賞花，讓毛小孩也享受人間之美與家人溫情。

今年的油桐花花期較遲兩周，荷苞山社區發展協會理事長張茂秋表示，是因去年秋天颱風緣故，從沒開花的樹分布區域，就能找出去年颱風肆虐的路徑。

張茂秋說，去年網路傳言油桐花一年開兩次，其實不是普遍都開，樹根被嚴重搖撼者，去年颱風後就已開過花，求生本能之故。被輕微搖撼者，今年還能開花，只是花期慢了。

往年荷苞山的油桐花季為期兩個周末，今年古坑鄉公所自辦只有本周末，荷苞村民眾覺得相當可惜，因為該村目前積極社區營造，鄉間小道打掃得非常乾淨，自詡為「氣候之村」，意思是減少碳排放量，以行動降低氣候變遷。

荷苞山以往經常有民眾丟棄貓狗，雖曾帶給村民困擾，但仍很歡迎民眾扶老攜幼帶狗，趁著桐花開的季節來交遊，毛小孩也能自由奔跑，這個季節最適合，人不要太自私。

張茂秋提醒帶毛小孩賞桐花的民眾，記得帶塑膠袋清理狗狗大便，讓花海環境保持浪漫乾淨。

(中時)