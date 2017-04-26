魔鏡DJ公布 你不能不知道的UNITE With Tomorrowland

7月29日魔幻之鏡DJ名單公布。(時藝多媒體提供)

知名世界第一電子音樂祭Tomorrowland在今年將UNITE With Tomorrowland帶來高雄，而近幾年諸多電子音樂祭都陸續進駐台灣，你知道他們差別在哪嗎?

差異性成就世界第一 傳奇始終不滅

UNITE With Tomorrowland是台灣電音史上第一個跨夜演出的表演，將從晚上七點開始入場至翌日早上七點，不間段的演出馬拉松將給予樂迷最完整的狂歡派對。另外，不論是舞台、場地布置或周邊商品，都是由比利時Tomorrowland官方設計審核，將在義大世界建造起原汁原味的Tomorrowland，而

夢幻華麗的童話故事氛圍也將渲染整個演出場地。節目安排更融合許多不同嶄新的表演模式。首先將由多位世界知名百大DJ親臨台灣主舞台表演，後面將以魔幻之鏡為主軸連結比利時主場，也將利用最新的科技與玩法透過舞台與比利時Tomorrowland互動。8國現場的舞台特效更將經由比利時主場控制，屆時樂迷將會感受到如同身在主場一樣的視覺、聽覺及特效等，而樂迷還可以經由舞台左右的大螢幕與德國、西班牙、馬爾他、黎巴嫩、以色列、杜拜及韓國等各個國家一起做互動，首次展現出雙向與多向的互動可以將世界的距離拉近於魔鏡之中，與他國樂迷一同感受揮灑汗水的狂放脈動，真正用音樂串聯這個世界。

魔幻之鏡重量級DJ 將聯合8國一同狂歡

Tomorrowland官方於4月25日晚間7點左右公布了魔幻之鏡部分，掌握全場節奏的主控者將有KSHMR、Armin van Buuren、Dimitri Vegas & Like Mike等三組重量級DJ，而台灣與他國不同的是，還將有第四組DJ參與魔幻之鏡，並將於後期公布。只有實際到現場參與UNITE With Tomorrowland的樂迷才能夠有最完整的Tomorrowland體驗，除了看到最完整180分鐘的演出，不會因為舞台切換而錯失DJ鋪陳情緒的音樂故事性，也會因此更能理解Tomorrowland所要傳達的理念。同時希望更多年輕人及未有機會體驗電音的群眾可以一起來參與盛會，經由音樂讓更多人知道PLUR精神(Peace、Love、Unity、Respect)，也讓全世界看到台灣對電音的熱情。

7月29日高雄義大世界大草坪將散播著電音夢幻種子，並將於5月開始售票。台灣加入音樂聯合國，從今年開始。

(中時電子報)