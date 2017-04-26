全台距離上帝最近 梨山耶穌堂4／29啟用
梨山耶穌堂建於1960年，位處梨山地區制高點，為先總統蔣中正夫婦的禮拜處所，隨威權時代結束，逐漸褪去神秘面紗。經交通部觀光局參山國家風景區管理處與台灣基督長老教會泰雅爾中會合作，修繕荒蕪庭園，打造全台距離上帝最近的婚攝基地，將於29日落成啟用。
自空中鳥瞰，梨山耶穌堂建築為淡黃色的歐風十字架造型，由蔣中正御用建築師王玉堂設計，前方建有噴水池和圓形廣場，上方有個獨立鐘塔，正門有蔣中正親提「耶穌堂」三字，四周環境清幽，可遠眺大雪山山脈，目前為基督長老教會泰雅爾中會的靈修中心。
梨山耶穌堂保存尚佳，僅鐘樓及壁體有部分滲水現象，原本荒蕪的庭園區經修繕後，許諾平台呈現典雅純白色調，讓新人在聖潔氛圍中，許下一生的承諾，觀景平台充滿濃濃泰雅風情，一覽雪山群山景色，園內繁花錦簇的玫瑰花園，則營造浪漫的幸福氣氛。
參山處表示，梨山耶穌堂具紀念價值與絕佳景色，台中市文化局已列為歷史建築，在改造過程中，以「幸福梨山、原味山城」為規劃理念，透過在地參與，融入浪漫元素及泰雅人文底蘊，成為梨山旅遊軸線上，最亮眼的珍珠。
泰雅爾中會表示，除了每週固定的休園時段外，其餘日間時段至夜間9點均正常開放，未來正式營運後將酌收入園清潔費，以提供遊客良好的旅遊環境，達到永續經營目標，歡迎全國遊客及新人來一趟高山浪漫幸福之旅。
(中時)
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