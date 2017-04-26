卡西尼太空船 將穿越土星環

卡西尼太空船即將穿越土星環。(圖/NASA)

土星探測船卡西尼號(Cassini)在過去的13年中，不斷的傳回土星的各種珍貴的情報，以及週邊衛星的新奇發現。如今這一具校車大小的太空船將迎來自己最後一趟任務，就是不斷穿越土星環，並逐步接近土星，直到我們再也收不到它的訊號，它被土星的重力場給撕碎為止。也就是說，該是與卡西尼號道別的時候了。

「邊界」科學報(The Verge)報導，卡西尼號是在2004年抵達土星，成為繼先鋒11號、航海家1號、航海家2號之後，第4艘調查土星的人造飛行器。它發現了相當多以往所不知的土星系統，包括土衛六泰坦(Tatin)上的甲烷湖，以及土衛二恩西拉達斯(Enceladus)的冰海等。在經歷這麼多年的調查後，卡西尼號出現了一些機械故障，使得它燃料運行不暢，已經註定美國航太總署最終失去它。雖然感到很遺憾，但是航太總署仍然必須擬定卡西尼的最後任務，以避免失控的卡西尼掉到不該掉的地方，要是附有地球微生物的卡西尼號，落到可能有外星生命的幾個衛星上(比如土衛六和土衛二)，破壞當地生態就太罪過了，因此最安全的方式就是使卡西尼號直接落入土星裡，被土星強大的引力燃燒和分解掉。

但是在落入土星之前，還有很多卡西尼號可以執行的任務，也就是將要穿越土星環。土星環非常可愛迷人，據說最早發現土星環的伽利略，把這圈光環看成了「土星的耳朵」，感到困惑不已。即使是當代的天文學家也會被它的魅力所拜伏，國立科學博物館館長孫維新教授就回憶，雖然他早就從照片上看過土星環，但是當年他第一回從望遠鏡看到土星環的模樣時，仍然感到不可致信，以為是學生把某個可愛掛飾擺在望遠鏡裡的惡作劇，非要再三確認，才相信那個可愛的光環小球真的是土星。

卡西尼號最後通過土星的預計軌道。(圖/JPL)

土星環是由一大片的碎冰塊所構成，碎冰的密度極高，又寛達幾十萬公里，卻僅有幾公里的厚度，它的成因仍然有很多的謎，所以卡西尼號最後的任務就是收集相關資料。第一回穿越就發生在今日，之後第7天1次，總共進行22次，這被航太總署稱為「最後的大決賽」。

沒人知道卡西尼號能不能順利通過土星環，因為在它進入土星環的那段時間，電波將會被遮蔽，一直到它通過之後，才會重新恢復通訊，傳回「我還活著」的訊息。如果它生存下來，卡西尼將一次又一次地進行相同的軌道，大約每週一次，直到9月15日過於靠近土星為止。

卡西尼最後的結局，將在土星的上層被燒毀並壓碎。(圖/NASA)

卡西尼號任務簡史。

我們希望卡西尼號完成這場最後的壯舉，讓它多陪我們五個月的時間，所以現在還沒有時間來悼念這艘太空船。另外，一旦卡西尼消失了，科學家還有很多數據要分析。就像某個天文學家講的，「每一份回傳的訊息都在拆聖誕節禮物，禮物拆完後，工作才正要開始，我們還沒有時間好好的玩賞它們呢。」

(中時電子報)