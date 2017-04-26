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自拍必備！張大嘴鯛魚燒這兒才有

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自拍必備！　張大嘴鯛魚燒這才有
張大嘴吃冰的浪花鯛魚燒超可愛，是學生族的最愛。（店家提供）
自拍必備！　張大嘴鯛魚燒這才有
張大嘴的鯛魚燒製作起來也很萌。（店家提供）

在桃園站前商圈開設3年的浪花鯛魚燒，今天轉進駐att筷時尚，桃園市長鄭文燦也到場參加開幕慶，浪花鯛魚燒不但有黃鯛、白鯛、可頌鯛，口味有8種之多，還有張大嘴裝冰淇淋的冰淇淋鯛魚燒，是學生族的最愛。

「希望顧客吃到鯛魚燒的心情，就像魚兒在波浪上快樂的跳舞」，店長顧德川笑說，店內鯛魚燒有8種以上內餡，包括甜而不膩的日式紅豆粒餡，會拔絲的火腿起司，獨家研發的香甜花生，還有熱銷的酥脆OREO，白鯛則是用日本正夯的軟Q麻糬白鯛，香酥有嚼勁的可頌鯛魚燒，造型就像是魚拓，非常特別。

(中時)

關鍵字：自拍鯛魚燒
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