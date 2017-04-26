消基會：民眾資安素養不足 「資安即國安」成口號
消費者文教基會今天召開記者會指出，經過該會的問卷調查顯示，國人的資安觀念與素養普遍不足，使得蔡英文總統曾說過的「資安即國安」已形同口號。
消基會和資策會共同合作，於3月22日至4月10日展開「消費者對資訊安全的認知與作為」問卷調查，以網路線上問卷及紙本問卷同時進行。有效回收2274件。發現LINE和臉書最常被使用，並且有85%的民眾有上網交易經驗。
消基會董事長游開雄表示，從調查結果分析可看出，民眾雖然知道個資外洩風險處處都在，但大都缺乏資安素養，不具備相關專業知識或技能，因此只能「擔心」，卻不知如何「防範」與「解決」，甚至沒聽過《資通安全管理法》草案，而目前的數位消費環境也無法被消費者信賴。
消基會董事長游開雄建議主管機關應投入更多預算，提升安全機制，政府也應該積極修法，透過完整法令增加罰則，扼止犯罪行為。並規定業者需投入3%至10%營業額進行資安管理，以保障消費者的資訊安全。
(中時)
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