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消基會：民眾資安素養不足 「資安即國安」成口號

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消基會：民眾資安素養不足 資安即國安成口號
消基會董事長游開雄（中）與資訊專家鄧惟中（左）、資策會資安科技研究所所長林宗男在記者會中呼籲政府重視資安問題。（廖德修攝）

消費者文教基會今天召開記者會指出，經過該會的問卷調查顯示，國人的資安觀念與素養普遍不足，使得蔡英文總統曾說過的「資安即國安」已形同口號。

消基會和資策會共同合作，於3月22日至4月10日展開「消費者對資訊安全的認知與作為」問卷調查，以網路線上問卷及紙本問卷同時進行。有效回收2274件。發現LINE和臉書最常被使用，並且有85%的民眾有上網交易經驗。

消基會董事長游開雄表示，從調查結果分析可看出，民眾雖然知道個資外洩風險處處都在，但大都缺乏資安素養，不具備相關專業知識或技能，因此只能「擔心」，卻不知如何「防範」與「解決」，甚至沒聽過《資通安全管理法》草案，而目前的數位消費環境也無法被消費者信賴。

消基會董事長游開雄建議主管機關應投入更多預算，提升安全機制，政府也應該積極修法，透過完整法令增加罰則，扼止犯罪行為。並規定業者需投入3%至10%營業額進行資安管理，以保障消費者的資訊安全。

(中時)

關鍵字：消基會資安國安
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