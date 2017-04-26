顏清標慰問受傷員警 請大甲媽祖保佑早日康復

鎮瀾宮董事長顏清標（中）慰問受傷員警，並請大甲媽祖保佑早日康復！（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局市政派出所警員簡銘韋、李孟昜於106年4月23日凌晨處理青少年聚集滋事案件時，不慎與西屯所警員蔡宗澤、羅健智駕駛之巡邏車發生碰撞，4名員警分別受輕重傷送醫。

受傷的市政所警員簡銘韋於23日手術後，目前仍在榮總加護病房觀察昏迷中，家屬及同仁都相當擔心，大甲鎮瀾宮董事會得知，也非常關心員警狀況，不捨員警勇敢查緝危害社會治安之惡徒，卻因此意外受傷。

鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，26日下午14時至台中榮總關心慰問家屬，捐助新台幣20萬元加油、打氣，並請大甲媽祖保佑簡員早日康復，再次投入維護治安行列。

(中時)