男上網自學種大麻 鬼扯吸麻療癒不順人生
33歲李姓男子從網路上查詢學習栽種大麻技術，就在桃園市楊梅區女友住處頂樓自行栽種，並在透天厝1樓養2隻兇猛的杜賓犬看守，防止外人窺探；刑事局南部打擊犯罪中心25日突襲逮人，起出大麻14株及大麻成品約500公克，市價300萬元，李男辯稱種大麻自食，療癒不順遂的人生，全案依毒品罪送辦。
刑事局偵8隊半年前獲報李男建密室種大麻情資，多次北上調查、蒐證，發現他住在女友位在楊梅區住處，且年初時頂樓有施工裝潢情形，研判是建造種植大麻的密室；警見時機成熟，昨北上會同當地警分局，前往該處搜索逮人。
警方探訪時驚見1樓門口豢養2隻兇猛的杜賓犬看守、警示，埋伏許久忽見李男開門，當場不畏艱險，一舉衝入壓制，並在頂樓密室起出大麻活株7株成株、7株幼苗，成品500公克，另有栽種設備、研磨器及捲菸紙等物品。
警調查指出，李男家境不錯，名下還有間房子，6年前曾染毒，目前無業，與大7歲女朋友同住；李雖僅有高中學歷，但透過網路自學，1年前開始以水耕法在住處頂樓栽種大麻。
李男利用錫箔、自動照明、電風扇、除濕機、定時器、打氧器、控溫器等設備，讓密室保持良好的通風及合適溼度，採水耕法種植大麻，種子到成株成長期僅需16週，甚至將密室分為幼苗、成株等區，分區給予不同的燈照時間及養分。
警方指出，若以每公克1500元來估算，這些大麻市值約300萬元。李男問訊時，不斷哭泣，嘆說求學屢遭欺侮，求職也不順遂，才會種植大麻來吸食，沒有販賣過；警訊後，依法移送。
(中時)
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