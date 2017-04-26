白車內切車道遭撞 黑車自翻1人傷

李男駕駛的黑色轎車與盧男駕駛的白色轎車發生擦撞，黑車當場翻覆。（譚宇哲翻攝）

李男駕駛的黑色轎車與盧男駕駛的白色轎車發生擦撞，黑車當場翻覆。（譚宇哲翻攝）

警方獲報到場協助排除事故、疏導交通。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區中正路今天下午1時許發生翻車事故，31歲盧姓男子開著白色轎車行經輔大捷運站2號出口時，疑似為了繞過前方靠站公車，切入內側車道時不慎與84歲李姓老翁駕駛的黑色轎車擦撞，黑車當場翻覆，警消獲報到場將受傷的李翁送醫，詳細事發原因及肇事責任待警方釐清。

警方調查，盧男今天下午1時許開車行經新莊區中正路往三重方向，途經輔大捷運站2號出口時，疑似為了閃避前方靠站公車，車輛往內側車道切入時，遭後方駕駛李男撞上，李男連人帶車往左翻覆，車輛四輪朝天，李男則受到輕微擦傷。

警方表示，李男意識清楚，送醫後無生命危險，經查雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事責任仍待調查後釐清。

(中時)