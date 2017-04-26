不尋常！彰化大城157縣道「燕屍」成群

彰化縣大城鄉157縣道被發現大量燕子的屍體橫陳。(鐘武達翻攝)

彰化縣大城鄉157縣道沿途都是燕子的屍體。(鐘武達翻攝)

大城鄉157縣道成群死亡燕群中，有1隻赤腰燕。(鐘武達翻攝)

太恐怖了！彰化大城鄉今天赫然被發現有大量燕子的屍體橫陳在157縣道沿線，短短1.5公里看得到的就有29隻，部分屍體完整，有的被壓扁。彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，燕子集體死亡的情形不尋常，希望政府或學術單位儘速查明。

家住大城鄉，每天都通勤到芳苑上班的施月英，上午上班經過大城鄉157縣道上城路段，意外發現沿途到處都有燕子的屍體，經細數，單在路面看得到的就有29隻，其中28隻家燕、1隻赤腰燕，19隻是完屍，另外10隻則已被壓得血肉模糊。

施月英說，家燕是候鳥，約1個月前從南半球飛到台灣避暑並繁殖，主要食物來源是會飛行的蚊蟲。

她認為，這次大量燕子死亡的情況不尋常，因為如果是遭毒害，麻雀也應該會受害，但沿路並沒有看到麻雀的屍體。她說，燕子大量死亡有可能是農藥，也有可能是流感或空氣汙染所造成，都不應輕忽，呼籲相關單位儘速採樣化驗找真相。

(中時)