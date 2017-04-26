花蓮台鐵便當大腸桿菌超標 稽查發現小強趴趴走
台鐵便當被踢爆大腸桿菌超標，花蓮台鐵便當更被檢出含不得被驗出的大腸桿菌，引發民眾恐慌，花蓮衛生局今日至花蓮餐廳廚房進行稽查，發現廚房環境髒亂，「小強」蟑螂趴趴走走等6項缺失，當場將「排骨便當」及「鬼頭刀便當」2款便當帶回化驗。
台鐵遭週刊爆疑3款便當被檢出大腸桿菌超標，花蓮縣衛生局今早派員至台鐵便當花蓮車站廚房稽查抽驗，發現廚房環境不潔，雜物任意堆放在屋外，衛生人員更當場指出，入口門紗網破損、冰箱上方天花板不潔，以及熟食刀具、砧板置於蔬菜前處理區等多項缺失。
除了抽油煙機積垢、排水溝旁磁磚破損，衛生局副局長鍾美珠更發現有小型蟑螂在廚房出沒「爬爬走」，環境令人憂心，勒令業者在5月11日前完成改善，現場並抽驗「排骨便當」及「鬼頭刀便當」等2件產品，送交食品藥物管理署檢驗，檢驗結果將在1周後出爐。
台鐵花蓮餐廳指出，廚房衛生通過食品良好衛生規範（GHP）認證，縣府衛生局過去年2次抽查結果都符合標準，由於廚房跟販售區有段很長的距離，可能在運送過程、販售的環境等環節出現問題，將重新檢討流程，做好衛生管理，更加重視食品安全。
衛生局長李宏滿表示，每年皆針對縣內餐飲業者進行稽查與抽驗，對於台鐵花蓮車站廚房現場衛生缺失，將要求限期改善，也呼籲食品業者落實自主管理，維持作業區域環境衛生，確保生產品質及消費者健康，衛生局也會持續追蹤，為花蓮食安嚴格把關。
(中時)
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