自備超商制服冒充店員 大剌剌支開店員要偷錢

曾在超商工作的簡姓男子，先向鶯歌某超商致電騙稱將指派店員交接值班，再自備制服進入超商要交接，還要求店員關閉監視器主機、調整店內監視器角度，被機警的陳姓店員發現有異當場報警抓包，曾男也遭新北地檢署依詐欺未遂等罪嫌起訴。

檢方調查，簡姓男子為了騙錢，今年2月18日凌晨3、4點左右先假冒超商高層主管打電話向鶯歌某連鎖超商表示，上午將有另名店員交接值班，並要陳姓店員調整監視器角度不要對準櫃檯、關閉監視器主機等，店員不察竟也照作。

簡男清晨趁著店內沒人之際，進入店內表示是要來交接的超商店員，就拿著自備制服逕自進入倉庫內換衣，隨即刪除相關監視器畫面資料，並向陳姓店員詢問店內金庫鑰匙後，催促陳姓店員趕緊下班。

陳姓店員發覺有異報警處理，不到200公尺外的派出所立即派員前來處理，及時把準備偷錢的簡男逮獲，新北地檢署今依詐欺未遂罪嫌起訴。

(中時)