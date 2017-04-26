毒鴛鴦沒錢買毒 首次當搶匪也緊張到失手

51歲胡男與小他19歲的方姓女友是對毒鴛鴦，日前騎贓車到鳳山區搶劫1名女子皮包，但卻因他們太緊張，最後沒有成功得手；警方獲報調閱路口監視器追查，昨循線逮捕2人，找到當時作案衣物，他們供稱缺錢買毒，才首次當搶匪行搶，竟因太緊張失手，還差點摔車，全案依竊盜、搶奪未遂等罪送辦。

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(中時)