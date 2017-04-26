夜會緯來前女主播 劉錚回應了
籃球人氣球星劉錚，被爆出日前和緯來體育前主播俞西潔走進女廁，在裡面待了20分鐘。劉錚稍早在個人臉書回應，除正式表示自己單身，也暗示當天在女廁情形，和大眾想的不大一樣。劉錚說：「我單身也一段時間 交往兩年這說法 我真的也是 汪！汪！汪 ！還有Cherry姐 你要不要說明一下你那天在廁所的盛況。」
以下為劉錚臉書全文：「有點懶的去回應這些事情 可是好像又不得不回應下 文章漏洞一堆 你翻的照片是多久前的東西 憑一張照片 就說我消失在黑夜中 怎麼不是寫黑夜盡頭⋯另外 我單身也一段時間 交往兩年這說法 我真的也是 汪！汪！汪 ！還有Cherry姐 你要不要來說明一下你那天在廁所的盛況」
(中時電子報)
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