移工人道補助政策遭曲解 綠委林淑芬哽咽

不少來台移工所生子女由於父不詳、母逃逸，成為俗稱的「黑戶小孩」，近日外傳政府將補助每年20億元安置費用，引發譁然。勞動部長林美珠今天澄清，目前國內僅45人符合規定，6月起每人每天補助600元，1年總共約551萬元。

立委林淑芬表示支持政策，但她說，勞動部將以就業安定基金補助，基金來源為雇主聘僱移工所繳交行政管理規費，目前累積270多億元，為避免就業衝擊，主要用於本國國人就業訓練等，針對移工衍生相關問題反而不多，頂多執行政策管理費用，包含生活訪視、機場服務台、查緝、檢舉獎金或勞資爭議等，並未維護移工應有尊嚴與權利保障，貪圖勞動力。

林淑芬說，不少移工青春歲月都給了台灣，難道沒有情感需求、沒有基本人權？批評靠移工賺錢的仲介業者，竟煽動本國人仇視移工言論，阻止勞動部對於受害移工臨時安置。

她說，補助僅能說是人道對待，卻誇大成比國人更優渥的待遇，如果台灣需要藍領移工勞動力，就必須提供符合尊嚴的保障；如果台灣沒有辦法承擔社會成本，就須於源頭限縮來台人數，而非一味開放60、70、80萬人，再用政策加以管制。

「一個剛出生一天就被遺棄的小孩，有被照顧的權利，也應該要被照顧。」林淑芬哽咽表示，對於無國籍無依兒童臨時安置為平等政策，台灣號稱人權國家，卻仍有因生母國籍而無法就醫、無法就學的案例，不應放任仲介業者抹黑造成誤解。

(中時)