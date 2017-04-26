很拚！徐若瑄熬夜K英文 「睏⋯但我可以的」

徐若瑄凌晨在曬熬夜K書照，儘管睏，但她仍向自己打氣「可以的！」（圖／本報系資料照片）

女神徐若瑄（Vivian）樂於充實自己，日前她發揮「鋼鐵V」的拚命性格，展開英文課程，立下5年內讀完新加坡一到六年級的小學課本，而老師不會說中文，徐若瑄更逼自己開口說，而近日徐若瑄今（26日）凌晨在臉書就曬出熬夜K書照，儘管睏，但她仍向自己打氣「可以的！」

徐若瑄對照顧1歲兒「李V寶」親力親為，家庭、事業、學業3頭燒的她，今深夜透露只有在老公、孩子睡覺後，才有時間靜下來，並曬出讀英文照，還逗趣向網友喊話「幫我看一下有沒有做錯？明天要交功課」。儘管徐若瑄嘆一天能不能有48小時，不過她仍向自己打氣「睏⋯但，我可以的！」並正能量說：「很多事起步比別人晚，所以要更加倍努力追上！」

(中時電子報)