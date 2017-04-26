加強新南向 稀少語旅遊輔助人員訓練啟動

觀光局與高雄餐旅大學簽署合作備忘錄，稀少語旅遊輔助人員訓練即將展開。（圖／觀光局提供）

針對熟稔東南亞語的在台新住民、僑外生，交通部觀光局與國立高雄餐旅大學簽署合作備忘錄全力推動「稀少語旅遊輔助人員訓練」，預計今年5月20日開設第一班。

政府大力推動觀光新南向政策，帶動東南亞國家來台旅遊成長，接待人力需求增加。「稀少語旅遊輔助人員」是輔助合格外語導遊人員接待，或引導稀少語系旅客入境旅遊導覽解說、語文溝通或相關旅遊服務之翻譯工作人員。

訓練對象將以來自馬來西亞、越南、印尼、泰國等國家在台具有正式學籍的僑外生，以及持有中華民國外僑居留證或身分證之新住民為優先對象。本訓練規劃62節課程，包括專業知識課程與專業技能課程（含戶外進行實務演練14節課），通過結訓測驗者，頒發結訓證書。

以東南亞語為母語的在台新住民、僑外生，若能施以觀光旅遊相關專業知識與解說技巧訓練，可強化其協助外語導遊人員翻譯導覽工作，並協助提供旅客到位服務，並讓經由培訓的學員可於協助導遊人員翻譯導覽工作期間，增進與旅行業者的互動瞭解，熟悉導遊人員接待工作內容，進而透過「稀少語別導遊輔導考照培訓」，考取外語導遊人員，投入觀光產業市場，挹注導遊人員接待能量，也可藉由訓練及其語言優勢協助地方景點的外語導覽人力，成為我國觀光產業接待人力的生力軍。

(中時)