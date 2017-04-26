北投狠父殺3子女 大女兒哀求逃過一劫

台北市北投區今年2月5日發生一起父親手刃3子女後再自殺的人倫悲劇。張妻（圖）得知噩耗，趕忙從花蓮北返，在親人陪同下回家認屍。（資料圖片）

北投一名張姓男子，因老婆譏笑他的電腦程式不能賣錢，今年2月5日趁妻子到花蓮旅遊，持鋒利的陶瓷刀，將女兒氣管割開，接著以枕頭悶住兒子口鼻，造成一對兒女死亡，過程中，因16歲大女兒哀求才沒有殺死她，這名狠心的父親，最後割頸自殺，女兒甦醒後才以line通知舅舅，整起事件因而爆發，士林地檢署偵結，依張姓被告死亡，依法不起訴。

驗屍報告顯示，14歲的2女兒頸部遭利刃劃傷，深及頸動脈，造成她窒息、頸血管大量出血，呼吸衰竭及出血性休克死亡。13歲的兒子，遭異物悶住口鼻窒息死亡，16歲的大女兒頸部遭利刃割傷，向父親苦苦哀求，張男才罷手，大女兒昏迷後，直到中午才甦醒，透過舅舅報案。

警方在現場發現張男的遺書，曾經擔任電腦工程師，在家研發電腦軟體，聲稱有人願意花800萬購買，卻遭到雷姓妻子冷嘲熱諷，因而遺書上寫「賤人，妳要自由，我就給你自由，我帶3個小孩走！」涉犯殺人、殺人未遂的罪，但因被告自刎死亡，檢察官依法不起訴。

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(中時)