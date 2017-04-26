政府攬外籍生來台實習 林淑芬批：恐淪假實習真工作
行政院上周通過《外國專業人才延攬及僱用法》草案，作為完善我國留才環境方案，但有立委今天批評恐有漏洞。
立委林淑芬說，草案排除就服法、勞基法適用對象，但台灣低薪、過勞環境不適合留才、攬才，馬政府時期曾欲鬆綁白領移工薪資門檻，如今卻又「舊酒裝新瓶」；且開放外國人先來台再找工作，尋職期間可長達1年，相較就服法規定必須先經僱用方能來台，「全世界不見哪國如此禮遇優渥外國人」。
林淑芬更砲轟，草案開放外國學生就讀指定科系，就可以來台實習，且畢業2年內仍有資格，但因實習不是工作性質，因而不受就服法或勞基法管制，恐導致「假實習、真工作」情形，更恐將打破規定外國白領薪資門檻，衝擊我國就業市場。
她批評，草案換湯不換藥，國民黨是直接粗魯修改辦法，民進黨則以特別法架空普通法，讓外國人成為台灣勞工後備軍。
(中時)
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