投審會、公平會皆過關 麥當勞進入本土化新時代
仰德集團第三代、國賓大飯店總經理李昌霖透過德昱公司以50.9億元購買台灣麥當勞，經濟部投審會3月底就已核准此案，今日更獲公平會點頭過關，4月30日後兩家公司即可結合，讓麥當勞進入本土化新時代。
李昌霖外公是仰德集團創辦人許金德，母親為國賓飯店集團前董事長許淑貞，長兄是仰德集團現任董事長許育瑞。至於德昱公司則是李昌霖在前年12月所設立的公司，由他親自擔任董事長。
公平會表示，德昱公司與台灣麥當勞之間並沒有水平競爭或垂直交易關係，屬於多角化結合的型態，台灣麥當勞的市場占有率並不會因本次結合案而有所改變，且結合後，西式速食餐飲市場的市場結構與集中度也不致於產生變化，無顯著限制競爭疑慮，因此今日委員會會議過後決定，不禁止其結合。
公平會副主委彭紹瑾指出，德昱公司與台灣麥當勞4月30日之後就能逕行結合，台灣麥當勞將成為德昱公司百分百持股的子公司，雖然外界認為李昌霖是國賓大飯店總經理，恐讓本案涉及餐飲業之間的結合。不過經調查，李昌霖及其兄長許育瑞雖分別擔任該公司總經理及董事長，但兩人持股比例極低，完全未達控制性持股的情形，因此才未把國賓大飯店視為參與本案結合的事業。
據了解，李昌霖本身熱愛餐飲美食，是個「漢堡控」，為了能從想買台灣麥當勞的競逐者裡中脫穎而出，也答應不經營與麥當勞有關的行業，毅然結束前年開在台北市安和路一段的「Burger Fix」手工漢堡店。
此次台灣麥當勞經營權易手案，早在今年3月底也獲得經濟部投審會核准，這次也通過公平會審查，就等雙方正式完成交易。一旦麥當勞正式易主，也正式宣告在台灣經營超過30年的麥當勞，將進入本土化的新時代。
(中時)
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