店員不聽管教用腳洗抹布 連鎖牛排主管揍人判賠7萬餘元

某大型連鎖牛排店的李姓店長及李姓組長，不滿16歲的田姓店員不聽管教態度不佳，還用腳清洗要擦拭客席桌面的抹布，將田姓少年拖到店後痛扁一頓，新北地院認為李姓店長、李姓組長不以理性開導、卻以暴力方式共同傷害田姓少年，判決賠償包括6萬元精神撫慰金在內、共7萬2000餘元賠償金。

去年1月16日晚間10時許，擔任某知名大型連鎖牛排店值日生的田姓少年，在用餐時間結束後的清理工作上拖拖拉拉，交代工作愛作不作，甚至不依規定先以清潔劑、再用清水加以清洗客席區抹布，反將抹布丟在地上再用腳搓洗，讓李姓店長見狀相當不滿。

田姓少年還回稱用腳洗不是比較快？李姓店長便要求田姓少年重洗，未料他卻跑到二樓抽菸，李姓店長不滿把田姓少年拖到後門，不僅撞傷田姓少年的頭部，也撞到了正在當地休息的李姓組長。

李姓組長詢問是否有此事，田姓少年卻以三七步斜眼說：「馬的洗抹布不是用腳洗比較快嗎？」李組長一時氣不過把田姓少年揍傷。

事後田姓少年提出5萬元醫療費用、5萬元工作損失及30萬元的精神賠償，新北地院審結後，認為李姓店長、李姓組長應以口頭警告、扣薪等方式管教，但兩人卻以暴力方式共同傷害田姓少年，判決應賠6萬元金精神賠償金及醫療費用1萬2832元。

(中時)