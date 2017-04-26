宜蘭旅遊新亮點 到悟元文化園區體驗台灣玉石之美

悟元心靈文化園區在園區內的「玉泉溪」中，共投下了超過7噸重的碎墨玉。（胡健森攝）

悟元心靈文化園區在園區內的「玉泉溪」中佈滿了碎墨玉，隨手一抓就是一大把。（胡健森攝）

位於宜蘭縣三星鄉的悟元心靈文化園區，除了能讓遊客體驗置身於玉石堆、還有溪流交錯的人間妙境，近期更推出以天然玉石湧泉水蒸煮的「玉石湯粽」及「玉石茶湯」，讓遊客能從內到外，感受天然玉石淨化身心的美好。

悟元心靈文化園區今年改變方向，將宗教色彩淡化，著重在休閒、知識之旅，園區內除了展示珍貴罕見的龍鳳玉床，1條長約80公尺，溪底鋪滿碎玉石的「玉泉溪」，更是一絕。

園區在「玉泉溪」中，共投下了超過7噸重的碎墨玉，讓這條玉泉溪更顯不凡，當天氣炎熱時，遊客可將雙腳浸泡在布滿碎玉石的溪水之中，沁涼的舒適感頓時貫通全身，更有全身充滿靈氣之感。

玉石除了把玩、觀賞，也有潔淨、改善水質的效果，園區將取自於玉泉溪的湧泉水，再放入精心挑選產的墨玉碎石，將水煮沸後用來泡茶，所泡出來的「玉石茶湯」格外甘甜好喝。

除了泡茶，園區更配合五一勞動節及端午節，推出獨一無二的「玉石湯粽」，就是將放入玉石煮沸的湧泉水，拿來蒸煮特製的干貝肉粽，成為非凡的「玉石湯粽」，吃起來不僅口感佳，香氣濃，還能大大減低吃肉粽時的油膩感！

而悟元心靈文化園區也將從5月1日起至5月31日，除了提供150元的入場券優惠價，還可持入園卷票根，當場兌換1顆「玉石湯粽」，或者是選擇換取1包精選玉石粒，如果覺得不夠過癮，園區另有提供優惠價供遊客選購，讓遊客回家後，也可輕鬆體驗玉石料理的種種妙處。

(中時)