草商為高三學生統測祈福 至登瀛書院預祝「包高中」

▲草商高三學生為即將到來統測，至登瀛書院祈福，校長黃國軒與家長會長洪蜀宜都預祝考生「包高中」。（楊樹煌攝）

▲草商高三學生在登瀛書院向文昌帝君宣讀誓師祈福文，並祈求考試順利、金榜題名。（楊樹煌攝）

▲草商校長黃國軒、教務主任黃方伯、家長會長洪蜀宜、校友會理事長洪麗珠〈由右至左〉為考生高呼「追分成功、金榜題名」。（楊樹煌攝）

四技二專統測下月6、7日將展開，草屯商工為提振考生士氣，今〈26〉日於草屯三級古蹟「登瀛書院」舉辦高三升學「包高中」祈福活動，預祝學生統測高分，高中理想大學。

草商全體三年級考生，今天由學校步行至登瀛書院，以狀元糕、粽子及文昌筆，向文昌帝君祭拜，祈求考試順利、金榜題名高中理想中的學校，並由校長黃國軒及家長會長洪蜀宜手中領取祈福過的「文昌筆」、「狀元糕」和「粽子」(意味：高中)。

整個活動在高三學生宣讀誓師祈福辭聲中進入尾聲，同學們則帶著滿滿的祝福與加持返回學校，下個月6、7日將信心十足上考場，並期待願望成真，理想實現。

典禮儀式中，黃校長及家長會洪會長也特別勉勵學生，考前生活作息要調適好，才有清醒頭腦，飲食更要注意，避免影響考試狀況，最重要的是要抱著認真的態度，放鬆心情，將3年精實所學，發揮極致，必能高中好學校。

「包高中」祈福活動，充分展現學校與家長會對學生的關懷與期盼，並對莘莘學子們前程的期許；期在這項精心設計活動中，讓考生們在統測充滿信心且「追分成功、金榜題名」。

(中時)