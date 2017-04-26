台鐵便當疑驗出大腸桿菌超標 廚房未有HACCP認證
台鐵便當是台鐵的金雞母，民眾總是大排長龍，有週刊爆料實地走訪設有廚房的台鐵七堵、台北、台中、高雄及花蓮站，並購買11款便當私下送SGS檢驗，竟驗出2款便當驗出大腸桿菌超標，更有1款便當驗出不得驗出的大腸桿菌，報導指出台鐵並沒有餐盒食品工廠登記，也未實施食品安全管制系統（HACCP），廚房環境髒亂、員工未帶手套就製作便當。
今早鐵局餐旅總所總經理劉建良表示，現有台鐵廚房都設在車站空間內，平時地方衛生局會不定期前來抽驗，驗出不合格就立即下架，合格才會上架，至於員工未戴手套的部分，日後台鐵會嚴格要求執行。目前台灣先將週刊驗出的3款便當下架，並再自行送驗，其結果沒有問題才會重新上架。
至於，週刊質疑廚房並未施行食品安全管制系統，劉建良說明以往台鐵便當的廚房是符合GHP標準，但由於10年前，一年賣出350萬個便當，而去年則賣出超出1000萬個便當，顯示便當量需求大幅增長，之後台鐵廚房也會慢慢朝HACCP認證前進，今年由七堵站的廚房最先啟動HACCP管理，台中及高雄站也將新建廚房，屆時也依HACCP標準建置打造。而製量最高的台北站餐務廚房，因場地問題，目前尚在尋找適當的解決辦法。
認識HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 危害分析重要管制點系統制度，是世界各國普遍認定是目前最佳的食品安全控制方法，HA(危害分析)係指針對食品生產過程，包括從原料採收處理開始，經由加工、包裝，流通乃至最終產品提供消費者為止，進行一科學化及系統化之評估分析以瞭解各種危害發生之可能性。
CCP(重要管制點)指經危害分析後，針對製程中之某一點、步驟或程序，其危害發生之可能性危害性高者，訂定有效控制措施與條件以預防、去除或降低食品危害至最低可以接受之程度。
(中時電子報)
文章來源：食品藥物管理署 HACCP系統介紹
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