反西港外環道不當開闢自救會 控告工務局長
台南市政府計畫斥資2.61億元開闢西港外環道路，反對居民成立自救會指控工務局對內政部的簡報涉嫌造假，有2名地主原本只在查估清冊上簽名，卻被變造成所有權人申請全部拆除的簽名，自救會今天更前往台南地檢署按鈴控告工務局長蘇金安，涉嫌變造、偽造公文書。
不過，工務局強調絕無此事，還表示，此項工程當初委由客觀不動產估價師事務所辦理地上物查估，且查估資料都於當天完成清點，如所有權人（代理人）有陪同清點則由所有權人（代理人）立即簽名，如查估當日所有權人無法參加，查估資料清冊則於召開協議價購會議開會通知單一併雙掛號郵寄所有權人，土地所有權人如對查估數量有疑義，該局將重新排定現場再查估。
自救會長鄭敦哲表示，今年4月12日內政部地政司召開西港區東側外環道（南段）案第4次土地徵收審議會時，市府工務局在會中曾出示一份土地所有權人被要求簽名的查估清冊文件，但不僅內容文字模糊，文件下方還被工務局加註「所有權人申請全部拆除簽名」的紅字，藉此混淆審議委員的認知。
(中時)
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