旭光高中4老師獲「國中老師深耕推廣優良教案」優選
旭光高中黃鈺晴、黃于珊、曾彥傑、張芸溱4位老師日前參加「12年國民基本教育國中教師有效教學深耕推廣優良教案徵選」，以「就決定是你了－攝影整合式素養導向課程」在全國眾多作品中脫穎而出，獲得「藝術與人文類優選」成績，為南投縣國教素養導向樹立典範。
為因應12國民教育課程綱要公布實施，教學由原本基本能力進化到素養導向學習，老師教學設計也隨之進化，旭光高中4位獲獎教師平時深耕校內課程教學，充分理解學生學習動機，並結合時下流行的寶可夢「就決定是你了」的遊戲台詞，合力設計真人4格漫畫，經縣內國教輔導團初選送件，最後至高雄實地報告，最終獲得優選成績。
教育處表示，12年國教是教育的新里程，縣內每所學校皆透過各種有效教學課程設計，帶領學生邁向全人發展的理想，此次旭光高中老師的優異成績，展現了南投教育的成效，期許將來會有更多優質的課程設計造福學子。
(中時)
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