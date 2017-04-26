民代爆有國小生吸毒 教育局：經追蹤後呈陰性

台南市議員林燕祝爆料說，台南市105年度通報教育部涉吸毒的12名國中小學生中，有1人是小學生。（洪榮志攝）

台南市有小學生吸毒？議員林燕祝今天爆料說，台南市105年度通報教育部涉吸毒的國中小學生12人，有1人是小學生，顯示吸毒年齡下降，要求落實毒品試劑發放到各校，並落實通報。教育局澄清，該名小學生只是疑似有陽性反應，但經追蹤後呈陰性，確定沒有吸毒。

市議會定期大會昨天進行教育部門業務報告及質詢時，林燕祝質詢表示，台南市涉吸毒的國中小學生，105年度共通報教育部12人，其中有1人是小學生；該名學生一開始呈陽性反應，儘管半年後追蹤已改為陰性反應，但仍列入通報，因此今年迄今共通報2人。

林燕祝認為，目前學生吸毒要驗試劑，教育局也編列23萬元購買1500劑；但全市國中小共有270多所學校，試劑得由學校申請，但一般校長都不願意申請，以免被貼標籤，只有經警察局列管後才會申請，因此她要求教育局必須落實試劑發放到各級學校，同時也應落實通報。

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(中時)