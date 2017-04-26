大葉大學與台灣車輛締約策略聯盟

大葉大學校長歐嘉瑞（左四 ）26日代表與台灣車輛公司董事長蔡煌瑯（右四）簽約締結企業夥伴策略聯盟。（鐘武達攝 ）

大葉大學響應「國車國造」，今天由校長歐嘉瑞代表與台灣車輛公司董事長蔡煌瑯簽訂企業夥伴策略聯盟備忘錄，雙方將攜手培育車輛產業人才，建立國產化技術，帶動台灣產業升級，提升競爭力。

歐嘉瑞表示，大葉大學長期投入節能、低污染的先進車輛技術研發，並深耕車輛工程人才培育，同時秉持德國師徒制教育精神，教授們參與產學合作同時，也帶領學生投入實作，累積技術能力和實務經驗，跟台灣車輛公司合作，希望可以共同為先進車輛人才培育與台灣綠能產業發展盡一分心力。

蔡煌瑯指出，綠能是未來發展趨勢，台灣院轄市相繼推動捷運或是輕軌，台灣車輛公司已陸續承攬國內輕軌相關工程，產業對於人才需求可說是刻不容緩，台灣車輛期盼能借重學界的研發能量，共同培育人才與研發技術。

他說，大葉大學致力於先進車輛的研發，不只是學生挑戰環保節能車大賽表現亮眼，在柴油引擎、材質輕量化等領域也都有豐碩的研發成果。期盼雙方締結企業夥伴策略聯盟後，可以攜手培養產業人才，開發國產化技術，「國車國造」可以落實。

簽約儀式後，雙方也針對合作細節進行討論，期能結合大葉大學教師群機電整合、輕量化材質、綠能科技等專長，以及台灣車輛的產業經驗，共同提升台灣軌道車輛產業的全球競爭力。

(中時)