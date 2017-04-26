浪子回頭賣水餃，朱佑升鼓勵更生人確定目標

朱佑升以自身經歷鼓勵更生人，重新找回人生目標，讓生活回到正軌。（林和生攝）

朱佑升（中）靠著手中麵條及水餃重生，他也以自身經歷鼓勵更生人，重新找到人生目標。（林和生攝）

曾是被毒品禁錮10餘年的歹囝仔，如今搖身一變成為每天賣出近5000粒水餃的水餃大王，因為看到父親為他擔憂的愁容，讓朱佑升決定洗心革面，今日以自己的故事鼓勵其他更生人，重新找回人生目標，讓生活回到正軌。

朱佑升指出，自己20多歲染上毒癮，每天都在買毒、吸毒惡性循環下度過，4度進出監獄，不但敗光家產，甚至搞得妻離子散。41歲最後一次出獄那年，看到來接他的父親愁容滿面，「我內心自責、愧疚不已」，下定決心要戒掉毒癮，並繼承家業。

朱父在台南市從事傳統麵條、水餃事業，擁有一群老客戶，為讓家人看到他的改變，每天清晨5點多就起床，學習傳統揉麵、切麵，待基本功紮穩後，搭上近年流行的養生風潮，研發例如紅麴、南瓜水餃等口味，並做起宅配生意，讓家族事業蒸蒸日上。

朱佑升在勞動部屏東就業中心一場演講上鼓勵在場更生人，可運用勞動部職訓課程，學習一技之長後與社會接軌，他也承諾，對於製麵有興趣的，非常願意給予就業機會，透過錄用傳授製麵技術，讓日後可開麵攤經營小本生意。

在場更生人聆聽後受到很大鼓勵，頻頻舉手發問就業相關問題，希望培養就業技能後，能像朱佑升這樣，賺錢養家，重返平靜生活。

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(中時)