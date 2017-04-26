浪子回頭賣水餃 朱佑升鼓勵更生人確定目標
曾是被毒品禁錮10餘年的歹囝仔，如今搖身一變成為每天賣出近5000粒水餃的水餃大王，因為看到父親為他擔憂的愁容，讓朱佑升決定洗心革面，今日以自己的故事鼓勵其他更生人，重新找回人生目標，讓生活回到正軌。
朱佑升指出，自己20多歲染上毒癮，每天都在買毒、吸毒惡性循環下度過，4度進出監獄，不但敗光家產，甚至搞得妻離子散。41歲最後一次出獄那年，看到來接他的父親愁容滿面，「我內心自責、愧疚不已」，下定決心要戒掉毒癮，並繼承家業。
朱父在台南市從事傳統麵條、水餃事業，擁有一群老客戶，為讓家人看到他的改變，每天清晨5點多就起床，學習傳統揉麵、切麵，待基本功紮穩後，搭上近年流行的養生風潮，研發例如紅麴、南瓜水餃等口味，並做起宅配生意，讓家族事業蒸蒸日上。
朱佑升在勞動部屏東就業中心一場演講上鼓勵在場更生人，可運用勞動部職訓課程，學習一技之長後與社會接軌，他也承諾，對於製麵有興趣的，非常願意給予就業機會，透過錄用傳授製麵技術，讓日後可開麵攤經營小本生意。
在場更生人聆聽後受到很大鼓勵，頻頻舉手發問就業相關問題，希望培養就業技能後，能像朱佑升這樣，賺錢養家，重返平靜生活。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。