陽光女巡官外語見長 夢想環遊世界
豐原分局外事女巡官楊喬羽熱愛騎重機，也喜歡潛水，更樂衷自助旅行，短短兩年半遊覽世界20餘國。擁有台大碩士學歷的她，被問到為何會選擇當警察？她答道，警察福利不錯，等存夠錢，還要再出國，圓環遊世界夢想。
楊喬羽年僅27歲，身材高挑，外型甜美，警大77期外事系畢業後，更上層樓，考上台大社會工作研究所。她說，原打算轉行當社工師，比較警察的勞動條件後，決定從警服務。由於外型出眾，楊喬羽曾遇不少企業老闆詢問「願不願意當我媳婦？」讓她不知如何應答。
楊喬羽外語能力極佳，她回想，語言不是學業的一部分，而是好用的溝通工具，國小畢業後曾遠赴紐西蘭上兩個月的語文學校，啟發她對英語的興趣。楊喬羽就讀台南女中英語資優班、警察大學外事系，畢業第一年多益拿到近滿分的980分，之後錄取台大社工研究所。
楊喬羽說，大一暑假她單槍匹馬去印度當國際志工，媽媽送她到機場時，原以為她會回頭揮別，沒想到她頭也不回；到當地玩到忘記回報行蹤，第二天才報平安，家人擔心之餘，也認定她就是自助玩咖，一次比一次放心。
回憶出國的趣事，楊喬羽笑說，她到印度的偏鄉教英文與數學，趁教學空檔，安排兩天一夜遊程，深入熱帶叢林搭竹筏、看鱷魚，結果遇到自稱印度富豪的男團員向她求婚，還向她炫耀擁有飛機，希望她留在印度。
楊喬羽細數兩年半旅程，去過印度、土耳其、秘魯等近20個國家，但她總挑選冷門路線，喜愛與當地人交朋友。她曾跟警大同學爬馬丘比丘、安地斯山脈，結果高估自己體力，一路咬薄荷葉、喝古柯葉茶防高山症。
楊喬羽分享，自助旅行就是不要把別人當陌生人，自然有樂趣，她存下警大零用金、家教英文收入，考潛水證照、學騎重機。未來，她也會做好警察工作，有餘力就繼續玩。
(中時)
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