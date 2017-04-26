穿火腿一號壓力大？ 齋藤佑樹二軍先發狂失7分
日職日本火腿投手齋藤佑樹，今年改披日本火腿明星背號1號，期盼能夠大復活，結果開季就不順，在一軍目前僅1場先發，就下放二軍，今在二軍先發，面對樂天二軍，首局就狂失7分，表現還是差強人意。
火腿在陽岱鋼轉戰巨人後，將明星背號1號託付給齋藤佑樹，他也在季前坦言會有壓力，但會努力繳出應有表現，齋藤佑樹開季雖從二軍出發，但日前曾升上一軍，先發登場，結果主投5局失3分吞敗，再度被下放二軍調整。
結果今日在二軍先發對上樂天二軍，齋藤佑樹又遭遇亂流，首局在接連保送後，又被對方打者轟出滿貫炮，單局就狂失7分，早早斷送球隊贏球機會。
但齋藤佑樹在2到5局，僅在被擊出3支安打，沒有在掉分，不過5局投球，被擊出6支安打，加上3次保送失掉7分，表現還是令教練團憂心。
(中時電子報)
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