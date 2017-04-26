初審過關！酒駕拒測罰18萬 與酒駕者同車乘客罰1萬2
許多人酒駕遭警察攔下後，寧繳9萬元罰款，也不願酒測未過留下前科，遭立委批評是法律漏洞，立法院交通委員會今日審議《道路交通管理處罰條例》修正，提高酒駕拒測罰款至18萬元，且酒駕罰鍰採累進制，累犯的罰款會以過去紀錄為底繼續往上加；此外，交委會也首度通過連坐法，與酒駕者同車的乘客，可處6000元至1萬2000元罰鍰。
交通部常務次長祈文中表示，法規修改之後，酒測值介於0.15至0.25毫克者，罰9萬元，拒測罰18萬元；5年內累犯者，以前一次罰金為底往上加，例如第1次酒駕被罰，第2次選擇拒測，兩次罰金分別為9萬與27萬元，以此累加。
此外，朝野立委建議參考日本、韓國法規，針對同車乘客一併處分，交委會今也將連坐法納入，乘客可處6000元至1萬2000元罰鍰。
時代力量立委洪慈庸認為，乘客有義務勸阻酒駕者上路，黨團支持連坐法，不過乘客若未滿18歲、年滿70歲，或是精神障礙、心智缺陷與汽車運輸業的乘客，應該被排除。
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(中時)
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