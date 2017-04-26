前瞻計畫 蔡英文： 不是債留子孫 是投資台灣未來

蔡英文今天在中常會針對前瞻計畫時裁示，做一個執政者，有責任為經濟發展添加柴火加大力道，這套是政府正在投資台灣的未來，這不是債留子孫。

民進黨今天中常會中，針對前瞻基礎建設整體規畫，民進黨發言人張志豪轉述，蔡英文主席裁示，有關前瞻建設條例的審議，必須要說明「國家發展沒有藍綠，建設也沒有黨派」，政府規劃前瞻基礎建設的推動，是為了加速國家基礎建設的投資和更新，因應新階段國家發展的需要跟整體經濟結構的升級與轉型。

蔡英文指出，長久以來台灣經濟成長不如預期的原因，主要來自於投資不足、基礎建設不足，還有內需能量不足，所以做一個執政者，有責任為經濟發展添加柴火，加大力道，簡單的說，這一套就是政府正在投資台灣的未來。換句話說，「它不是債留子孫，它是在投資台灣的未來。」

蔡英文說，這些計畫的內容，無論是數位、綠能，乃至於水環境、軌道系統跟城鄉建設，都是具有未來性，符合發展的趨勢，或者是台灣當前最需要的基礎建設，更是銜接下一階段國家發展的基礎，所以非理性的杯葛會讓台灣整體付出代價，在這個最關鍵的時候，在許多國家已經開始把握機會大力擴充，更新國家基礎建設的同時，政府是沒有任何理由把腳步停下，所以也希望朝野立委能夠通力合作，一起來讓這些建設更快的上軌道。

(中時)