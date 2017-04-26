另類生存技巧！座頭鯨寶寶和媽媽「低頻」溝通
科學家最新發現座頭鯨寶寶和母親之間存在一種親密、獨特的溝通方式，同時也是一種默默開始哺乳的方法，他們發現新生的座頭鯨寶寶和母親之間會以「低頻」溝通，藉此躲避潛在敵人，這是過去從未發現的一種特殊生存技巧。
根據《法新社》(AFP)報導，這篇研究的主要作者 Simone Videsen表示，座頭鯨寶寶和母親，不想要有其他聽眾加入他們的溝通過程，例如潛在大海底下的掠食者，像是殺人鯨等，如果聽到他們之間的傳話，可能座頭鯨寶寶就遭殃了，因此便運用這種低頻耳語的方式傳達，變成母鯨暗示和找到座頭鯨寶寶的方法。
鯨魚以他們聲音很高頻而著名，雄性座頭鯨會在求偶季節時，發出脈頻式的聲音，吸引雌性座頭鯨的注意。但是這還是科學家第一次觀察出，在座頭鯨寶寶和母親之間以特殊、親密的「低頻耳語」溝通，讓幼鯨得以避免遭到殺人鯨的掠食。
來自丹麥和澳洲的研究者追蹤西澳埃克斯茅斯灣(Exmouth Gulf)24小時紀錄發現，8隻座頭鯨寶寶和2隻母鯨之間的傳話，是以一種比一般成鯨之間溝通的聲音更低的頻率，也就是說，母鯨和幼鯨之間的溝通訊號，約比雄鯨的音頻再低40分貝，因此更為安靜，更難被敵人發現。
這篇研究發表在《功能生態學》(Functional Ecology)期刊上。
(中時電子報)
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