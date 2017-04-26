保障行的安全 屏縣千座橋樑每年健檢
屏東縣幅員遼闊，全縣33鄉鎮共有1186座橋樑，負責聯繫各道路間的往來關係，為掌握各橋樑狀況，屏東縣政府工務處每年編列2000萬元，定期派遣「橋樑醫生」為每座橋進行「健檢」，除能確保結構安全無虞外，也省下重建費用帶來的龐大經濟壓力。
屏縣府工務處長楊慶哲指出，屏縣海岸線長，沿海鄉鎮橋樑容易因空氣中的鹽分造成嚴重鏽蝕，如果平時沒有定期巡視保養，當橋因結構改變導致損毀，那發生事情的時候往往非常大條。
因此，橋樑醫生每年會為重點監控的橋樑檢測一次，平均每2年全縣都能巡過一回，檢測方式除了傳統目測外，主要以非破壞性的檢測為主，包括紅外線、超音波及使用反彈槌鑑定反彈係數，近來收到不錯成效。
楊慶哲舉例，獅子鄉巴士墨橋因橋墩沖刷嚴重，如倒塌拆除重建費需要1512萬元，因即時發現補強，僅花65萬元；另內埔鄉壽比橋底座鏽蝕嚴重，重建經費需980萬元，維修經費為111萬餘元，整整省下868萬元，同時延長橋樑使用壽命。
楊慶哲表示，橋樑的通行安全當然會是第一考量，但未來如果經費充足，可以在橋面進行裝飾美化，或帶入光雕元素，可望在行的功能之餘，還能帶動地方觀光。
(中時)
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