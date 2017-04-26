邱太三：執行署分署長 將不再派任檢察官

司改國是會議今日討論檢察官定位問題，認為目前檢察官仍具備「司法官」屬性，因此決議檢察官不應再領取辦案獎金，也不應派駐與檢察業務無關之行政機關任職通過。

法務部長邱太三在會中也承諾，未來行政執行署的各分署署長，將不再派任檢察官，政風體系部分，除國安局、海巡署、司法院、警政署，其餘行政機關的政風首長也減少派任檢察官。

(中時)