前瞻條例火速初審 竟是「擦槍走火」

《前瞻基礎建設特別條例》草案今在藍綠混戰中完成委員會初審。據了解，今天在上午就完成初審完全是「擦槍走火」，民進黨團原計畫先中止藍委冗長的會議詢問，直接進入逐條審查，甚至已準備好挑燈夜戰至午夜，孰料激怒國民黨團，衝撞主席台，召委邱議瑩在情急下，當機立斷將全案送出委員會審查。

民進黨人士坦言，今天火速將《前瞻基礎建設特別條例》送出委員會，全然是「意料之外」，邱議瑩也在開會前就向國民黨團承諾會讓他們「暢所欲言」，今天就順順走程序，但國民黨總召廖國棟卻斷然拒絕，最後演成變肢體衝撞。

該名人士分析，國民黨團在年金改革已失守，毫無武器可言，只剩下前瞻基礎建設可以表達立場；從今天的情況來看，可見黨內意見不一、群龍無首，才會讓廖國棟孤身一人抬桌衝撞，如今國民黨已宣布關閉協商大門，可預見周五將會焦土抗爭、佔主席台杯葛，後續就看立法院長蘇嘉全協商的結果。

(中時)