表揚模範勞工，林明溱再提一例一休

南投縣長林明溱（左2），表揚模範勞工。（廖志晃攝）

南投縣政府26日表揚100位模範勞工，縣長林明溱肯定勞工對社會的貢獻，同時指出政府推行一例一休政策，造成勞方、資方及消費者三輸！因此，縣府建議每月4天例假日，休息日4天由勞資協商排定、加班費統一為1.5倍，請勞動部修法，不要讓不好的政策，阻礙經濟發展。

今年最年長模範勞工，是南投縣殯禮服務職業工會推薦的黃中南，表揚當天正好是他70歲生日，他表示入行迄今，一直秉持為民眾服務的心態從事殯葬業，盡量給予貧困家庭完善協助，讓人生謝幕順利完成。

任職於中華電信南投營運處的鄭建彪，及任職於南投林區管理處的孫鳳英，年資都長達45年，最資深！

南投縣芳療整體保養職業工會創會理事長徐銀蘭，辦理各項職業訓練課程與社會公益服務，積極面對工作與挑戰。

溪頭米堤大飯店管理部主任劉士准，每年定期舉辦2次員工自衛消防逃生演練，擔任講師詳細授課，且設計場地讓同仁實際操作演練，加深同仁對消防安全的認識。

草屯鎮農會林忠遠，經驗豐富，並促成草屯農會與農試所簽定水稻新品種授權「台農77號」，擴大農民種植新米種，開發包裝白米及通路新銷售體系。

鑫永銓公司行銷經理蔡鴻毅，擅長英日文、財務及行銷，洞悉國際情勢，帶領外銷團隊跨國搶單，使公司外銷業務穩定成長，接單與獲利均達公司目標。

(中時)