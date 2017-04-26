嘉義在地學生樸實勤奮 企業搶人大作戰
協志工商辦理建教合作班擁有豐富40年的產學合作經驗，自前幾年推動日月光產學專班，並與台北、台中商業技術學院實施7年1貫之產學專班後，今年與嘉義在地企業嘉友電子及桃園縣瑞太福辦理簽署產學合作專班。
嘉義在地企業嘉友電子董事長孔德偉表示，由於嘉義在地學生，相當樸實，工作也相當勤奮，比起其他縣市學生的表現更加優秀，因此和協志工商合作產學專班，讓協志的學生畢業即就業，在嘉義就業，留住嘉義地區年輕人才，是嘉友電子的目標。
另一家合作廠商是位在桃園縣的瑞太福科技公司，總經理陳大偉表示與協志工商有多年合作經驗，學生在公司表現良好，深獲公司好評，基於公司長期發展，優秀人力是公司最大資源，因此和協志工商協議成立產學專班，就讀瑞太福產學專班的協志學生可以直升桃園的萬能科大，在學的3年期間公司將提供每學期提供每位學生1萬元獎學金，3年共6萬元，畢業後到瑞太福工作，薪資、福利比照正職員工。
協志高職的產學專班在就學期間，產學合作的公司，每學期會提供每位學生1萬元獎學金，每週上課5天，週6到公司上班。這期間的薪水是比照正職員工的薪水。產學專班預計招收38位學生，今年9月將開始上課。
(中時)
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