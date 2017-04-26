陸新航母下水 亮了習三軍統帥牌
中國首艘自製航母26日正式下水，在中共第19次全國代表大會秋季登場前，再度擦亮了中國國家主席習近平的三軍總司令頭銜。
主持下水儀式的，是地位在中央軍委中僅次於習近平的副主席范長龍。而打造航母計畫是中國建立藍水海軍的核心，以建立遠征作戰能力，維護本國與海外國土利益及安全。
彭博（Bloomberg）新聞社指出，習自2012年掌權後，便致力整軍，並將解放軍現代化。
一般預料，中國將打造6艘航母，而001A型是第二艘航母，也是大陸首艘自製航母。新航母是根據第一艘航母遼寧艦所製，而遼寧艦則是由北京向烏克蘭採購的前蘇聯製航母瓦良格號改造而來。
這次中共中央委員會成員料將有半數會在今秋換人，而在他主持19大，選出委員會成員前，新航母下水讓他有增光的歷史性里程碑。
美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）大陸軍事問題專家施道安（Andrew Scobell）指出，中國有打造更多航母的遠大目標，而對中國領導階層來說，這不折不扣象徵著威望與地位。
001A航母是由國營中國船舶重工集團公司所建，而第三艘航母則由中國船舶工業集團公司在上海附近的江南造船打造中。
據人民網報導，大陸軍事專家尹卓曾表示，中國海軍未來在東海、南海兩個方向上，都必須要有航母作戰編隊，而航母作戰編隊至少應是雙航母戰鬥群。一般來說，至少需要3艘航母，才能維持雙航母戰鬥群。如此算來，中國海軍起碼需要6艘航母，才能滿足作戰需求。
不過，分析也指出，就在美國為了因應北韓可能核試，朝鮮半島緊張情勢升高，而調派「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群部署部署西太平洋之際，中國自製航母下水雖然風光，但無論是遼寧艦或001A，由於受到滑跃式甲板、柴油機推進系統，以及有限的海外基地限制，目前對美國的超級航母仍未構成太大的挑戰。
(中時電子報)
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