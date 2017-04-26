嘉義縣螢火蟲大爆發 鄉長也瘋拍螢

嘉義縣大阿里山地區今年的螢火蟲數量大爆發，吸引了許多喜愛攝影的朋友，連中埔鄉長李碧菁也都親身體驗拍攝螢火蟲的樂趣，圖為李鄉長自己拍攝的成果。（中埔鄉長李碧菁攝）

嘉義縣大阿里山地區今年的螢火蟲數量大爆發，吸引了許多喜愛攝影的朋友，就連往年的私密攝螢景點也都擠滿了人潮。（余信賢攝）

嘉義縣大阿里山地區今年的螢火蟲數量大爆發，吸引了許多喜愛攝影的朋友，就連往年的私密攝螢景點也都擠滿了人潮。（余信賢攝）

嘉義縣山區環境保育有成，今年山區處處可見到螢火蟲，就連靠近平地的中埔也都出現螢火蟲的蹤影，也吸引許多喜愛攝影的人士前往攝螢，連不會拍照的中埔鄉長李碧菁在25日晚上也小試身手親自攝螢。

在春夏交接之際是螢火蟲出沒的季節，螢火蟲通常生長在草叢邊或者是溪流邊，今年四月剛好下了幾場大雨，因此讓螢火蟲的數量遽增。嘉義縣大阿里山地區屬於螢火蟲的重鎮之地，民眾要賞螢都要往山上跑。而今年在中埔鄉的嘉義大學社口林場也發現了螢火蟲蹤跡。

由於今年的螢火蟲數量比預期的多，也吸引了很多攝影人士前往攝螢，許多位在阿里山鐵路沿線車站的秘密賞螢景點，紛紛被攝影人挖掘出來，更造成每一個可以賞螢的地方擠滿了人潮，猶如市集般地熱鬧。

中埔鄉長李碧菁在25日晚間，也跟著這股攝螢熱潮前往石硦林場賞螢及攝螢。李鄉長表示，自己本身不會拍照，25日拍攝螢火蟲是在攝影老師的指導下，了解拍攝螢火蟲是需要長時間曝光才會成功。李鄉長第一次拍攝螢火蟲的照片就令人驚艷。

一位長年拍攝螢火蟲的攝影老師說，阿里山鐵路沿線的車站都是螢火蟲的聚落所在，往年這些小車站都沒有攝影人潮的聚集，在拍攝時不會遇到這麼多人為干擾，但今年相當怪異，鐵路沿線的車站一到下午就聚滿等著要拍攝螢火蟲的攝影人士，現場也相當吵雜。希望每位愛好攝螢的朋友，都可以愛護螢火蟲生長的環境。

(中時)