立院初審通過 酒駕累犯者將換特殊車牌

立委鄭寶清提案修法未來對酒駕民眾更換容易辨識的螢光車牌，方便警察執勤及提醒一般民眾注意。（姚志平攝）

立委鄭寶清提案修法未來要求5年內2次酒駕民眾，更換容易辨識的螢光車牌，方便警察執勤及提醒一般民眾注意。立法院今天初審通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，5年內2次酒駕者，應換領特殊識別牌照。未依規定換發者，吊扣牌照3個月；再不換發便吊銷其牌照。

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(中時)