陶博館老梗場 大學生醃脆梅兼慶生

穿著松山高中制服的4名大學生，參加陶博館活動為好友慶生。（陳俊雄攝）

目前就讀政大傳院的杜承儒（左起）、政大地政朱喬、清大經濟李宣穎及師大英語游翔鈞穿松山高中制服參加醃脆梅DIY活動，認為大學生自己來做脆梅很酷。（陳俊雄攝）

今日鶯歌陶博館「甕藏春之梅－醃脆梅活動」的「老梗場」，來了四位身穿北市松山高中制服的大學生，分別是清大經濟系李宣穎、台師大英語系游翔鈞、政大地政系朱喬及傳播學院杜承儒。高中同窗三年的好朋友為了幫李宣穎慶祝生日，特別選定已經舉辦16年的DIY活動，打算以今年為開端，往後都要在春天時分到陶博館慶生兼醃脆梅，還要收藏當年度的設計款梅甕，以紀念彼此的友誼。

(中時)