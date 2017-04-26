終審法官總統任命？小英：涉總統職權須審慎
司改國是會議分組討論日前決議，最高法院及最高行政法院法官未來將由總統任命，引發外界質疑政治力黑手介入司法，蔡英文總統今天表達立場，強調該議題從未與總統府討論過，任何涉及總統職權及權限議題都應該審慎處理。
司改國是會議第2分組日前決議，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統任命，終審法官為特任官，且沒有任期限制，僅規範70歲後須停止審案。此項變革立即遭外界批評是「政治任命」，將政治黑手伸進司法，更有一二審法官擔心被「秋後算帳」，永遠無法進終審法院。
針對終審法官擬由總統任命，蔡英文總統今天透過總統府發言人林鶴明表達立場，強調總統支持審判獨立這樣的決心與立場無庸置疑，司改分組會議議題的選定，是來自社會各界與委員的提案，「我們尊重也認為應留給各分組委員討論的空間，才能使意見充份表達」，終審法官制度的討論，事前也沒有與府方進行過討論。
蔡英文總統認為，相關討論如果涉及總統職權權限議題時，應該審慎處理，接下來司法分組會議還會持續進行，並提出各項興革建議，至於相關制度是否改變，總結會議時會再審慎評估和進一步討論。
(工商)
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