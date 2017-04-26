中市特教生騎獨輪勇闖花東 教育局授旗勉勵

台中特教學校獨輪車隊將出發，挑戰總長102公里的「花東獨輪百里傳愛行」今舉行授旗典禮，台中市教育局長彭富源（左）授旗，並勉勵隊員，預祝成功。（黃國峰攝）

隊員展現訓練成果表演三人搭肩同騎。（黃國峰攝）

開場表演前教練向隊員比加油手勢勉勵隊員，要有信心，一定做得到。（黃國峰攝）

台中特殊教育學校獨輪車隊22位身障學生，將於5月5日至8日到花東，騎獨輪車挑戰自己的極限，總長102公里的「花東獨輪百里傳愛行」，以加路蘭休憩區至水往上流9.5公里的長爬坡及督蘭天主堂至金樽遊憩區則必須一口氣騎10.2公里，最具挑戰性，教育局長彭富源今日特別到特教學校為學生授旗，勉勵大家堅持到底永不放棄。

台中市教育局長彭富源表示，看到孩子們能坐騎自如，相當不簡單，特教學生透過獨輪表演大展身手，找到自信，這告訴大家只要堅持、努力，不放棄，就可以做到。對於即將代表特教學校到花東騎獨輪車的22位勇士，堅持到底、永不放棄的精神感到佩服，也感謝各界對這次活動有錢出錢、有力出力，讓社會看到了這社會有愛、我們的學生有希望。並表示學生們在花東二縣市的餐費，教育局會協助處理。未來台中特教、或相關有對學生投資的需求，教育局一定會全力來協助，這就是改隸市立，由地方政府就近來照顧的本意。

校長陳志清表示，學生將挑戰102公里長的距離，一同到法務部矯正署台東泰源技能訓練所、花蓮玉里安德啟智中心、台東牧心智能發展中心、台東特教學校及屏東特教學校等進行多場傳愛公益演出，除提供學生展現自信的舞台外，更盼各界看見特教生騎獨輪車的成果，激勵更多身心障礙者，這次包括22位特教學生另外還有15位陪騎老師總共37人同行。

教練、輔導主任王志全指出，智能障礙的學生，通常自信低，透過會騎獨輪車，讓他們找到了自信心，往例來說這些會騎獨輪車的學生，大概80、90%以上，畢業以後都找到了工作。而學校成立特殊學生獨輪車社團已八年，這次參加的學生是進階班的成員，為了參與這次花東102公里挑戰，每周要練習四次，每次約2小時，並需通過1小時內騎完校園自行車道20圈約7公里的測驗，才能參加花東行。

授旗活動中，特教學生展現訓練成果表演電音三太子騎獨輪、三人搭肩、過山洞、穿越呼拉圈、運球等高難度動作，獲得熱烈掌聲，陳校長說，獨輪車隊至今已超過百位學生參與，並挑戰日月潭環潭、勇闖金門、日本石垣島等地。

(中時)