毒蟲疑拉K情緒暴衝 朝加油站員工開空氣槍

新竹市曾姓毒蟲，26日下午疑似拉K後，駕車至經國、東大路口加油站加油，卻一直刁難員工，還拿出皮包要員工自己取卡來刷，最後堅持不簽名，並嗆「我是大哥，沒有在簽名的！」便駕車離去，2小時後他竟返回持空氣槍尋仇，朝員工大腿射擊致紅腫，目前警方全力追捕中。

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(中時)