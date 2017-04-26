一趟巡邏 三峽眼尖警連逮2名毒蟲
三峽派出所巡佐余俊男、警員吳家宏今日凌晨在三峽區復興路先攔下騎乘機車的張姓嫌犯，搜出7包毒品咖啡包，在將犯嫌帶返派出所之際，又在復興路盤查到另名吳姓嫌犯並搜出8包K他命、3包毒品咖啡包。2位員警雷達般的銳眼，讓轄內犯嫌無所遁形。
三峽分局三峽所巡佐余俊男、警員吳家宏於今日凌晨0時30分巡邏經過三峽區復興路59號前，發現張男神色慌張、行跡可疑，隨即攔停盤查，由於張嫌身穿運動褲，口袋鼓起很明顯裝滿物品，引起警方懷疑並請他配合將物品拿出來看一下，張男先支支吾吾說是衛生紙、鑰匙之類的物品，最後才坦承攜帶毒品咖啡包。警方最後從他口袋起出7包毒品咖啡包，總重160多公克，隨即將他逮捕並帶返派出所。
在員警派遣巡邏車將張男帶返所途中，余俊男瞥見三峽區復興路78號前1輛機車騎士一見到警車就刻意停到超商前，卻又不進去購物，十分可疑，余、吳二警見狀隨即上前盤查，嚇得吳姓犯嫌嚇得話都說不出來，乖乖的從褲子口袋拿出8包K他命、3包毒品咖啡包。
2名員警短短10分鐘內連續查獲2件毒品案件，都是藉由細心觀察、積極攔查，進而發現不法，也讓張、吳2名毒犯大嘆：「真倒楣！」
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(中時)
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