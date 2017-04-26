爆馬幼興遭誣告性侵慘況 零收入還被關說施壓！
馬幼興去年7月遭《戲說台灣》合作女星唐少萱控告性侵被奪處女身，導致形象受損、工作盡失，自己在那段期間內，甚至不敢出門，如今終於獲司法還清白，證實他是被唐少萱誣告栽贓，只為了隱瞞自己劈腿2男星真相；馬幼興今晚8點也將在律師陪同下，召開記者會對外說明。
馬幼興遭唐少萱誣告性侵，導致這段時間工作盡失零收入，也不敢出門，黃雨欣等好友們更是因為怕他做出傻事，擔心不已，只能夠透過LINE關心馬幼興狀況，「只要看他有在群組PO文，我們就知道他沒事。」
不過最令黃雨欣氣憤的，除了唐少萱的惡意誣告，還有事發後，不少人找上馬幼興關說，希望他能與唐少萱和解，「希望關說的人能對馬哥內疚 ，你們不是不認識馬哥為人，但你們亂挺什麼？」
幸虧馬幼興一路以來，身旁始終有家人、朋友相挺，他的媽媽雖然出門也擔心外面眼光，但依舊深信兒子清白，要馬幼興絕不能和解，一定要把清白拿回來！
(中時電子報)
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